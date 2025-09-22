Четыре автомобиля повреждены при падении обломков дронов в Реутове
Фото - © Baza
Обломки сбитых беспилотников при падении повредили четыре автомобиля в подмосковном Реутове, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как в результате падения обломков вражеских дронов несколько фургонов получили значительные повреждения кузова. Также фрагменты беспилотника повредили асфальт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в понедельник вечером средства ПВО отражают атаку беспилотников на столицу. К настоящему моменту известно об 11 уничтоженных дронах.
На местах падения обломков БПЛА продолжают работать городские экстренные службы.