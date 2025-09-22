Собянин: ПВО Минобороны отражает атаку беспилотников на Москву

сегодня в 19:34

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву вечером в понедельник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее, по данным Baza, о взрывах сообщали очевидцы в районах: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Кроме того, часть рейсов на Москву разворачивают на подлете к столице.