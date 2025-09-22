Фотограф выиграл суд у продавца с маркетплейса за нарушение авторские права

Фотографы начали подавать иски в суд на продавцов маркетплейсов, которые взяли их снимки и прикрепили к карточке товара. Периодически селлеры либо воруют снимки из чужих объявлений, либо берут их из фотобанков, игнорируя авторские права, сообщает сайт MK.ru .

Дело рассматривал суд в Королеве в Московской области. Иск был подан фотографом на селлера маркетплейса из-за двух «позаимствованных» снимков с животными.

На одном серый кот лежал вместе с щенком, который грыз подарочную коробку. Бизнесмен «позаимствовал» снимок из фотобанка, после чего разместил снимок в карточке товара на маркетплейсе, чтобы продавать щетки для животных.

Также он сделал и с другим снимком. Там щенок шпица лежит рядом с рыжим котом. Ту фотографию бизнесмен подписал, как «перчатка для вычесывания шерсти животных».

Истец быстро доказал, что авторские права на снимки принадлежат ему. В фотобанке они выложены под его именем и фамилией, на картинке нанесен соответствующий водный знак. Также на портале были указаны даты публикации. Снимки появились в фотобанке раньше, чем у селлера на маркетплейсе.

Суд постановил, что бизнесмен использовал снимки без разрешения автора. Авторские права переданы не были. Также фото выложили без указания имени настоящего владельца и дополнены информацией о товаре, реализуемом продавцом. Это противоречит праву на неприкосновенность произведения.

Бизнесмену необходимо выплатить фотографу компенсации в размере 55 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей и государственную пошлину в размере семь тыс. рублей.

