РИАМО - 9 мар. Сеть кофеен Starbucks объявила о приостановке своей деятельности на территории России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кофейни компании в РФ будут закрыты. Помимо этого бизнеса, Starbucks занималась продажей кофе.

Ранее о временном закрытии своих 850 ресторанов на территории России заявила сеть McDonald’s. В точках общепита работают около 62 тыс. человек.

Зарубежные компании сворачивают свою работу в РФ в связи с введением экономических санкций. Они были объявлены после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российские вооруженные силы проводят спецоперацию с 24 февраля.