Убитого консерватора Чарли Кирка не смогут канонизировать на Западе

Дробницкий: у протестантов отсутствует орган, который может канонизировать Кирка

Разговоры о канонизации убитого сторонника президента США Дональда Трампа и консервативного активиста Чарли Кирка ни к чему не приведут. Этот процесс есть только в католицизме и православии, рассказал Life.ru американист Дмитрий Дробницкий.

В протестантской традиции органа, который может канонизировать, нет. Поэтому формально процедуру в Соединенных Штатах провести не могут, отметил политолог.

При этом Кирк стал символом консервативных США. Он занял высокие позиции в протестантизме и стал лидером для христианской молодежи.

Ранее в соцсети Х пользователи начали обсуждать возможность канонизации Чарли Кирка после того, как на панихиду к нему принесли огромный деревянный крест. Это указывало на то, что сторонники относятся к нему, как к фигуре практически религиозного масштаба.

Кирка убили 10 сентября — ему выстрелили из винтовки в шею. Подозреваемый в покушении задержан.

