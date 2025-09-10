Сторонник Трампа Кирк погиб в результате нападения во время выступления

сегодня в 22:39

Известный американский консервативный активист и сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк скончался после нападения во время его публичного выступления в кампусе Университета Юта Вэлли, сообщает Mash .

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой Кирк получил смертельное ранение. Несмотря на оперативно прибывших медиков, спасти его жизнь не удалось.

Инцидент вызвал панику среди присутствующих. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, личность и мотивы которого пока не раскрываются.

Чарли Кирк был известен как основатель консервативной организации Turning Point USA и частый участник публичных дебатов. Он известен также критическим отношением к поддержке Украины.