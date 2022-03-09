РИАМО - 9 мар. Первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что санкции, введенные против РФ недружественными странами, не помешают осуществить в стране все выплаты на детей. Кроме того, добавятся новые пособия – для семей с детьми от 8 до 16 лет, сообщает News.ru.

«Сейчас это одна из самых стабильных категорий. Как сказал президент (России Владимир Путин – ред.), все соцвыплаты сохраняются, кроме того, их еще и увеличат. С этого года у нас увеличился и маткапитал, эти деньги уже есть у родителей. Ни одну социальную программу изменять не планируется», - сказала Буцкая.

Она напомнила, что Путин 8 марта анонсировал новые выплаты для родителей с детьми от 8 до 16 лет включительно. Таким образом, соцподдержка россиян увеличится. Так, поддержку получат малообеспеченные семьи.

С этого года маткапитал в РФ был увеличен и составил до 524,5 тыс. рублей на первого ребенка, 693,1 тыс. рублей – на второго.