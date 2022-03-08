РИАМО - 8 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ с 1 апреля вводятся новые выплаты на детей. Их будут получать семьи, чьи доходы считаются невысокими, сообщает Nation News.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — заявил Путин.

Он пояснил, что с 1 апреля финансовая помощь будет оформлена, а первые выплаты поступят семьям уже в мае.

Ранее президент России подписал закон, согласно которому излишние средства чиновников со счетов в банках будут взыскиваться через суд в пользу государства.