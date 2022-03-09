РИАМО - 9 мар. Компания Visa продлила на один день срок работы с российскими картами — до 11 марта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

За границей карты Visa будут работать для операций клиентов до 11 марта.

«При этом платежная система Visa оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы», – заявили в компании.

На внутрироссийском рынке карты Visa, равно как и карты Mastercard, продолжат работать до истечения срока их действия.

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