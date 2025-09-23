Повсюду осколки стекла: иномарка влетела в автобусную остановку в Москве
Легковушка влетела в автобусную остановку на западе Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Легковой автомобиль влетел в автобусную остановку на западе российской столицы. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, сообщает 112.
ДТП произошло на улице Матвеевская в районе Очаково-Матвеевское.
На опубликованных кадрах видно, как темно-красный Volkswagen Polo протаранил остановку общественного транспорта. У автомобиля сильно повреждена передняя часть, повсюду разлетелись осколки разбитого стекла остановки.
На месте аварии работают городские экстренные службы. В настоящее время информация о пострадавших и причины аварии устанавливаются.
