Повсюду осколки стекла: иномарка влетела в автобусную остановку в Москве

сегодня в 16:05

Легковушка влетела в автобусную остановку на западе Москвы

Легковой автомобиль влетел в автобусную остановку на западе российской столицы. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, сообщает 112 .

ДТП произошло на улице Матвеевская в районе Очаково-Матвеевское.

На опубликованных кадрах видно, как темно-красный Volkswagen Polo протаранил остановку общественного транспорта. У автомобиля сильно повреждена передняя часть, повсюду разлетелись осколки разбитого стекла остановки.

На месте аварии работают городские экстренные службы. В настоящее время информация о пострадавших и причины аварии устанавливаются.

