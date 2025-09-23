Рейд по выявлению нетрезвых водителей провели в Солнечногорске

На участке дороги «Обухово-Дубинино» состоялся рейд, направленный на профилактику управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Солнечногорска, первого батальона первого полка ДПС «Северный» при содействии «Молодой гвардии» муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе рейда сотрудники осуществили массовую проверку водителей. В результате было выявлено два факта нарушения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении — уголовная.

«Проведение регулярных рейдов по выявлению нетрезвых водителей является важной мерой для снижения числа дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем всех жителей округа быть ответственными и не подвергать опасности себя и окружающих», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Подобные мероприятия проводят не реже одного раза в неделю. Водителям, участвующим в проверке, выдают памятки с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.