Губернатор Кузбасса прокомментировал угольный кризис в регионе

«Санкции, снижение цен на мировых рынках и тот кризис, который мы с сегодняшнего наблюдаем, а также сложности логистики, которые не позволяют вывозить столько угля, сколько мы добываем, на Восток», — отметил глава региона в ходе пресс-конференции.

Первоочередной задачей губернатор видит оптимизацию логистических процессов. Для достижения этой цели в следующем году планируется реализация комплекса мер, в том числе заключение договоренностей с компанией РЖД. Как подчеркнул Середюк, критически важно усилить взаимодействие с ключевыми ведомствами, такими как Минэнерго и Минтранс, а также разработать инновационные механизмы экспортных соглашений.

В результате предпринятых мер регион рассчитывает к 2026 году нарастить объемы экспорта кузбасского угля и разрешить существующие логистические трудности. Ожидается, что заключенные договоры позволят увеличить поставки угля на Восток до 55-58 млн тонн.

На данный момент в Кузбассе функционирует 151 угольное предприятие, однако 30 из них испытывают серьезные трудности, что привело к их попаданию в «красную» зону, а 18 предприятий приостановили свою деятельность. С начала 2025 года объем добычи угля составил 124 млн тонн, что демонстрирует снижение на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

