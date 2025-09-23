В Зарайском округе в этом году трудоустроились 12 новых врачей

Финансовые выплаты, социальные гарантии, помощь с жильем — по программе «Здоровое будущее» «Единой России» для привлечения медицинских работников в округе действует целый ряд мер поддержки, передает пресс-служба партии.

Как сообщил секретарь местного отделения партии Виктор Петрущенко, благодаря этим мерам в нынешнем году в медучреждения Зарайска трудоустроились 12 новых врачей.

«Это не просто разовые меры, а продуманная программа, которая включает предоставление земельных участков, существенные финансовые поддержки: единовременные выплаты до 115 тысяч рублей при трудоустройстве, ежемесячные доплаты 15 тысяч рублей молодым специалистам в течение 3-х лет с момента трудоустройства», — рассказал Виктор Петрущенко.

Он отметил, что медицинским работникам предоставляются и социальные гарантии: льготное устройство детей в детские сады, бесплатное посещение спортивного комплекса и целевые направления в ординатуру.

«Мы также обеспечиваем доплаты, решаем жилищные вопросы и развиваем инфраструктуру. Это комплексный подход, который уже дает результаты: Зарайская больница укомплектована на 98 процентов, а качество медицинской помощи растет», — добавил Виктор Петрущенко.

Как рассказала акушер-гинеколог женской консультации Зарайской больницы Ирина Афонина, она получила участок размером 12 соток в черте города, благодаря чему добирается до работы за пять минут.

«Программа „Земля врачам“ дала мне возможность построить собственный дом. Участок выбрала рядом с больницей. Зарайск — мой родной город, и я рада, что могу здесь работать и растить дочь», — пояснила Ирина.

Напомним, по проектам «Единой России» для медиков в Московской области предусмотрены такие меры поддержки, как выплаты на аренду жилья, программы «Социальная ипотека» и «Земский доктор/фельдшер», дополнительные выплаты в зависимости от категории специалиста и другие льготы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.