Губернатор Кузбасса рассказал о модернизации автобусов и травмвайного парка

Илья Середюк: к 2030 году в Кузбассе планируют обновить 670 автобусов

На пресс-конференции глава Кузбасса Илья Середюк сообщил о планах по масштабному обновлению общественного транспорта в регионе, передает Сiбдепо .

По его словам, к 2030 году в Кемеровской области планируется обновить 670 автобусов и приступить к модернизации трамвайного парка.

В Новокузнецке началось строительство новой троллейбусной линии и тяговой подстанции в Новоильинском районе. Параллельно в Кемерове разворачивается масштабная реконструкция трамвайного полотна, а также планируется запуск движения трамваев по улице Сибиряков-Гвардейцев.

К 2027 году в Кемерове намечено обновление трамвайных путей и контактной сети на маршруте № 10.

«Тендер на проектирование и реконструкцию трамвайного полотна и контактной сети по маршруту № 10 на сумму 5 336 958 480 руб. был выигран в 2024 году подрядной организацией МП „ГорУКС“. Она и остается генеральным подрядчиком проекта. Между заказчиком — администрацией города Кемерово — и МП „ГорУКС“ заключен муниципальный контракт», — отметили в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент генеральный подрядчик находится в поиске субподрядчика, который займется проектированием переустройства, выноса и защиты инженерных коммуникаций, проходящих под трамвайными путями. Для этих целей объявлен отдельный тендер на сумму 502 995 437 рублей.

