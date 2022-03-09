РИАМО - 9 мар. Курс евро на Мосбирже в среду вырос до 130 рублей, что является историческим рекордом на валютном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс европейской валюты по отношению к рублю составляет 130,88 рубля. Курс доллара зафиксирован на отметке 120,83 рубля.

Ранее в России отменили НДС для продаж банками физлицам драгоценных металлов в слитках. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Кроме того, Центробанк России изменил порядок операций с наличной валютой. Клиенты могут снимать со своих банковских счетов до 10 тыс. долларов наличными, остальное – в рублях по актуальному курсу.

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