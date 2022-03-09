РИАМО - 9 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет налог на добавленную стоимость (НДС) при операциях по продаже банками золота в слитках физлицам, об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно положениям документа, данная норма будет распространяться на все сделки с 1 марта 2022 года. Закон будет иметь обратную силу.

Закон, действовавший ранее, устанавливал НДС в размере 20% при покупке золота у банков, что делало инвестиции в драгоценные металлы менее выгодными, так как банки не возвращали клиентам-инвесторам уплаченный налог при обратной продаже купленных слитков.

Также новый закон, подписанный президентом, запрещает с 1 января 2023 года применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли, при покупке металлов и при реализации ювелирных изделий. В данном случае речь идет об упрощенной и патентной системах налогообложения.