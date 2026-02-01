Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает о проблеме с неконтролируемым импортом украинских яиц в Европейский союз. По данным издания, на рынок ЕС попадают яйца от кур клеточного содержания, которые несут украинские производители, однако часто продаются без соответствующей маркировки, что вводит потребителей в заблуждение.

Согласно материалу, за 11 месяцев 2025 года Украина экспортировала в ЕС более 85 тысяч тонн яиц на сумму около 148 млн евро. Основную выгоду от этой торговли получает узкий круг приближенных Владимира Зеленского, в том числе миллиардер Юрий Косик.

Публикация отмечает, что подобная практика противоречит предпочтениям европейских потребителей, которые уже давно отказались от продукции клеточного содержания из-за ее низкого качества.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских фермеров объединиться против украинского импорта, отметив, что между торговцами и местными производителями идет «тихая битва».

