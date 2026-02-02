FT: риск массовой безработицы из-за ИИ преувеличен

Анализ показывает, что компании сталкиваются с трудностями при быстрой интеграции и оптимизации работы с ИИ, так как многие технологии все еще находятся на стадии разработки. При этом с момента появления ChatGPT в ряде стран даже выросла занятость в интеллектуальных сферах, которые часто считают уязвимыми перед автоматизацией.

Эксперты отмечают, что вместо полного замещения людей ИИ создает новые профессии в сфере разработки, обучения и управления нейросетями. Для большинства профессий по-прежнему незаменимы человеческая ответственность и экспертиза. Наибольшие риски действительно угрожают административным и канцелярским специальностям.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева предупреждала, что ИИ обрушится на рынок труда «подобно цунами», а мэр Лондона Садик Хан говорил о грядущей «эре массовой безработицы».

