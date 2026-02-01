Российские мужчины массово увольняются ради работы в качестве нейромоделей. Они зарабатывают миллионы и вытесняют настоящих девушек с рынка онлайн-моделей, сообщает SHOT .

Для работы требуются компьютер с камерой, доступ в интернет и немного фантазии, чтобы создать образ красивой девушки с аппетитными формами. При этом процесс полностью автоматизирован: с подписчиками и клиентами переписывается ChatGPT.

Также набирает популярность услуги по созданию ИИ-модели и дальнейшей стратегии по ее продвижению. Всех желающих обучают, как «выкачивать» деньги из клиентов в переписке от лица своей OnlyFans-модели. Услуга обойдется в десятки тысяч рублей, которые очень быстро окупятся.

С одного аккаунта в среднем можно зарабатывать более 1 млн рублей в месяц. Подписчики отправляют донаты за откровенные фото и видео, даже не подозревая, что персонаж выдуман, — вполне вероятно, что другим мужчиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.