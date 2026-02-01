В Коломне прошел масштабный общественный субботник, объединивший десятки волонтеров у молодежного центра «Русь». После сильнейшего снегопада активные жители города решили не оставаться в стороне и вышли помогать коммунальным службам расчищать общественные пространства.

К акции присоединились волонтеры Подмосковья, активисты «Молодой Гвардии», сотрудники молодежного центра и местные жители. Основными точками уборки стали сквер у «Руси», территория возле памятного знака в честь 800-летия Коломны, а также пешеходные тропинки вокруг центра и на его территории.

Мороз в этот день оказался не помехой — участников согревало чувство причастности и понимание, что они делают важное дело. Для многих это место связано с личной историей.

«Мы здесь проводили время, у нас были дискотеки, встречи, события, которые до сих пор вспоминаем. Этот центр для нас очень ценен. Поэтому мы пришли помочь — потому что нам не все равно», — рассказал волонтер, студент Коломенского аграрного колледжа и волонтер «Молодой Гвардии» Аристарх Подобедов.

Организаторы отмечают, что подобные акции стали важным дополнением к работе коммунальных служб в периоды сильных снегопадов и еще раз показали: когда город сталкивается с трудностями, жители готовы объединяться и действовать вместе.

