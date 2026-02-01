В Домодедово продолжают устранять последствия снежного циклона

сегодня в 23:57

Снежный циклон, обрушившийся на Подмосковье, принёс в Домодедово значительное количество осадков. За короткий период выпало более трети месячной нормы снега, что потребовало усиленной работы коммунальных служб, сообщили в пресс-службе округа.

В настоящее время службы городского округа продолжают устранять последствия прошедшего циклона. Уборка снега ведётся в круглосуточном режиме, с привлечением дополнительной техники и персонала. Работы организованы в несколько смен, включая ночное время.

Как пояснили в подрядной организации, в период интенсивных осадков и после их окончания техника работала без перерывов.

«В такие периоды работа ведётся 24 часа в сутки. Смены чередуются, техника выходит на маршруты сразу после выпадения снега. Основное внимание уделяем дорогам, подъездам к социальным объектам и местам с наибольшей транспортной нагрузкой», – отметил главный инженер подрядной организации.

На обслуживаемых территориях задействованы десятки единиц специализированной техники – коммунально-дорожные машины, тракторы, самосвалы и погрузчики, а также бригады рабочих.

Работы по расчистке и вывозу снега продолжаются до полного устранения последствий снегопада.

