В Домодедово продолжают устранять последствия снежного циклона
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
Снежный циклон, обрушившийся на Подмосковье, принёс в Домодедово значительное количество осадков. За короткий период выпало более трети месячной нормы снега, что потребовало усиленной работы коммунальных служб, сообщили в пресс-службе округа.
В настоящее время службы городского округа продолжают устранять последствия прошедшего циклона. Уборка снега ведётся в круглосуточном режиме, с привлечением дополнительной техники и персонала. Работы организованы в несколько смен, включая ночное время.
Как пояснили в подрядной организации, в период интенсивных осадков и после их окончания техника работала без перерывов.
«В такие периоды работа ведётся 24 часа в сутки. Смены чередуются, техника выходит на маршруты сразу после выпадения снега. Основное внимание уделяем дорогам, подъездам к социальным объектам и местам с наибольшей транспортной нагрузкой», – отметил главный инженер подрядной организации.
На обслуживаемых территориях задействованы десятки единиц специализированной техники – коммунально-дорожные машины, тракторы, самосвалы и погрузчики, а также бригады рабочих.
Работы по расчистке и вывозу снега продолжаются до полного устранения последствий снегопада.
