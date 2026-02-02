Волонтеры поддержали работу коммунальных служб округа Лосино-Петровский

В связи с аномальными снегопадами коммунальные службы городского округа Лосино-Петровский работают в усиленном режиме. По инициативе партии «Единая Россия» был организован масштабный субботник, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники субботника расчистили ключевые социальные объекты округа: территории у поликлиник, школ, детских садов и подъезды к МФЦ.

В уборке участвовали депутат Госдумы Александр Толмачев, муниципальные депутаты, члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии», представители Молодежного парламента и жители округа.

Основные работы развернулись у взрослой поликлиники в городе Лосино-Петровский. Также уборку провели по следующим адресам: МФЦ, детский сад «Солнышко», Свердловская поликлиника, спортивное ядро на территории Биокомбинатовской школы, поликлиника на Биокомбинате. Кроме того, волонтеры и депутаты очистили от снега территорию у дома бывшей узницы фашистских концлагерей Ольги Алексеевны Кирсановой.

«Спасибо всем, кто присоединился! Такая помощь стала серьезным подспорьем для наших коммунальных служб, продолжающих трудиться без перерыва», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

