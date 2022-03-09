Закон о фейках: кого коснется, какое наказание предусмотрено

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Самое суровое наказание предусмотрено статьей 207.3 УК РФ. В ней идет речь о публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных.

За фейки о ВС РФ могут назначить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные или принудительные работы, наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Если фейк распространило лицо, использующее свое служебное положение, или группа лиц по предварительному сговору, то нарушителям грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей или заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность. То же наказание предусмотрено, если недостоверную информацию распространяют из корыстных побуждений, с целью разжигания розни или с «искусственным созданием доказательств обвинения».

«В тексте не поясняется, о чем идет речь, но под этот пункт могут подпасть, например, смонтированные видеоролики. Или отредактированные фотографии. Например, автор публикации мог нарисовать в Photoshop какие-то документы и выдать их за реальные», — говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По словам эксперта, самая большая сложность связана с формулировкой «заведомо ложная информация». В действиях субъекта содержится состав преступления, если он намеренно распространял ложную информацию. Но как быть, если человек сделал репост, не зная, что информация в нем недостоверная? По мнению Зыкова, устанавливать, умышленно или нет действовало лицо, должна экспертиза.

Согласно статье 207.3 УК РФ, если распространение фейка привело к тяжким последствиям, лицо могут осудить на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Специалист по уголовному праву Артем Половинкин советует всегда указывать первоисточник информации в публикациях. Если его нет, нужно обращаться в пресс-службы ведомств для подтверждения информации. Если подтверждения нет, но материал все равно необходимо опубликовать, эксперт советует писать, что информация непроверенная, в ближайшее время последует ее уточнение.

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