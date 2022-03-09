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Закон о фейках: кого коснется, какое наказание предусмотрено

Что грозит тем, кто распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Константин Михальчевский
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Что произошло

© РИА Новости,   Алексей Никольский

В начале марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Уголовный кодекс. Согласно документу, за публичное распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ предусмотрена уголовная ответственность. Также наказание ждет тех, кто призывает к введению санкций в отношении России.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн 5 марта заявил, что в дальнейшем уголовная ответственность будет предусмотрена не только за распространение фейков о ВС РФ, но и о других организациях, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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Кого коснется закон о фейках

© РИАМО,   Александр Манзюк

Эксперты подчеркивают, что в принятом президентом документе не указано, по отношению к кому могут использовать новые статьи УК РФ.

«По сути дела, речь идет обо всех, кто освещает события с участием российских Вооруженных сил. Публикует записи, высказывания, оценки, в том числе на YouTube и на других ресурсах. В группе риска — и СМИ, и блогеры, и простые пользователи, которые активно действуют в соцсетях, репостят, ставят лайки, пишут комментарии», — говорит Артем Половинкин, юрист, специалист по уголовному праву, партнер Criminal Defense Firm. 

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Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ

© РИА Новости,   Константин Михальчевский

Самое суровое наказание предусмотрено статьей 207.3 УК РФ. В ней идет речь о публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных.

За фейки о ВС РФ могут назначить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные или принудительные работы, наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Если фейк распространило лицо, использующее свое служебное положение, или группа лиц по предварительному сговору, то нарушителям грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей или заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность. То же наказание предусмотрено, если недостоверную информацию распространяют из корыстных побуждений, с целью разжигания розни или с «искусственным созданием доказательств обвинения».

«В тексте не поясняется, о чем идет речь, но под этот пункт могут подпасть, например, смонтированные видеоролики. Или отредактированные фотографии. Например, автор публикации мог нарисовать в Photoshop какие-то документы и выдать их за реальные», — говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По словам эксперта, самая большая сложность связана с формулировкой «заведомо ложная информация». В действиях субъекта содержится состав преступления, если он намеренно распространял ложную информацию. Но как быть, если человек сделал репост, не зная, что информация в нем недостоверная? По мнению Зыкова, устанавливать, умышленно или нет действовало лицо, должна экспертиза. 

Согласно статье 207.3 УК РФ, если распространение фейка привело к тяжким последствиям, лицо могут осудить на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Специалист по уголовному праву Артем Половинкин советует всегда указывать первоисточник информации в публикациях. Если его нет, нужно обращаться в пресс-службы ведомств для подтверждения информации. Если подтверждения нет, но материал все равно необходимо опубликовать, эксперт советует писать, что информация непроверенная, в ближайшее время последует ее уточнение.

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Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ

© РИА Новости,   Константин Михальчевский

В Уголовном кодексе появилась еще одна статья — 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил». По ней могут осудить, если в течение года человек уже привлекался к административной ответственности за «публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ» в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Нарушителю грозит штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы, арест на срок до 6 месяцев или заключение на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность.

Наказание становится строже, если действия нарушителя повлекли смерть по неосторожности, привели к причинению вреда здоровью, имуществу, нарушению общественного порядка или безопасности, помешали функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, энергетики, промышленности или связи. В этих случаях грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или заключение на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность.

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Специалист по уголовному праву Артем Половинкин считает, что статья в первую очередь касается материалов с определенной оценкой, а не информации, поданной в нейтральном ключе. Эксперт рекомендует воздержаться от оценочных высказываний в сети.

«Лайки и комментарии должны толковаться однозначно. Чтобы была максимально понятная позиция лица, который комментирует публикацию. В целом лучше воздерживаться от оценок. А если все-таки их давать, то указывать несколько точек зрения. Коротко осветить их, не отдавая при этом своего явного предпочтения одной из них», — говорит Половинкин.

Эксперт рассказывает, что в юридической практике были случаи, когда за репост материала экстремистского содержания привлекали к уголовной ответственности. При этом человек своим репостом хотел сказать, что подобные материалы недопустимы, пытался привлечь внимание к проблеме, но его позиция была неправильно истолкована.

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Призывы к введению санкций в отношении России

© Фото,   сайт СК РФ

Также в УК РФ появилась статья 284.2 — в ней идет речь о призывах к введению санкций в отношении России. Наказание по ней предусмотрено для тех, кого уже привлекали к административной ответственности за аналогичные призывы в течение предыдущего года. Статья предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные работы или арест, лишение свободы на срок до 3 лет.

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