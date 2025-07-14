Около тонны гумпомощи передали раненым бойцам СВО в госпиталь Балашихи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Сергей Щукин, председатель Общественной палаты округа, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, а также волонтеры и молодогвардейцы Балашихи передали для пациентов филиала № 3 главного военного клинического госпиталя имения академика Николая Бурденко гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба адмниистрации городского округа Балашиха.

«Хочу сказать спасибо Жаровой Елене Михайловке, членам Общественной палаты Балашихи, городским депутатам от партии „Единая Россия“. Отмечу, что мы регулярно привозим сюда гуманитарную помощь. И будем продолжать это делать», — сказал Тарас Ефимов.

Груз собран при поддержке главы Балашихи, секретаря местного отделения партии Сергея Юрова. В его состав вошли средства личной гигиены, сладости, письма для бойцов, а также другие вещи, которые нужны защитникам Родины.

«Мы в очередной раз собрали и привезли гуманитарную помощь нашим бойцам в госпиталь Бурденко. Эту помощь на прошлой неделе мы сортировали вместе с известным блогером — Татаркой FM. С марта 2022 года мы регулярно помогаем нашим бойцам, уже почти 900 тонн гуманитарной помощи отправлено из Балашихи по разным направлениям. Работа будет продолжена», — сказала Елена Жарова.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1,

в общественных приёмных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.