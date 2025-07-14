Два новых врача пришли работать в Шатурскую больницу

В июле коллектив Шатурской больницы снова пополнился новыми специалистами. На работу пришли два врача — врач-психиатр и врач-педиатр, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Врач-психиатр приступил к работе в поликлинике № 1. Тимур Гилязов окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2012 году, а после окончил интернатуру на базе Башкирского государственного медицинского университета по специальности «психиатрия», имеет высшую квалификационную категорию по специальности «психиатрия» и аккредитацию по этой специальности. До трудоустройства в Шатурскую больницу работал в ЦКПБ им. Ф. А. Усольцева в должности заведующего отделением.

«Я приехал по приглашению главного врача. В коллективе меня приняли хорошо. Администрация больницы помогает в решении социальных и квартирных вопросов. Очень понравилась программа „Социальная ипотека“ и предоставление жилья специалистам, переезжающим в Московскую область», — поделился Тимур Гилязов.

В детской поликлинике г. Рошаля Шатурской больницы теперь работает новый врач-педиатр Диана Абдулкеримова. Она окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2022 году. В 2025 году окончила ординатуру на базе Волгоградского государственного медицинского университета по специальности «эндокринология», имеет аккредитацию по специальности «педиатрия».

«Педиатр — это не просто врач, а также воспитатель и психолог. Необходимо иметь терпение, понимание и любовь к детям. Способность находить контакт и доверие с маленькими пациентами — ключевой аспект работы. Кроме того, нужно быть внимательным и профессиональным, чтобы правильно оценивать здоровье ребенка и видеть всю картину в целом», — рассказывает врач-педиатр Диана Абдулкеримова.

Как сообщили в Шатурской больнице, чтобы укрепить кадровый состав, больница участвует в программах «Земский доктор», «Социальная ипотека», в ярмарках вакансий и регулярно организует встречи с выпускниками школ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.