Троицкая линия метро: когда откроется самая протяженная ветка столицы и сколько станций на ней будет

Когда полностью откроется Троицкая линия метро и сколько станций на ней будет

В материале РИАМО читайте об изумрудной линии метро, о том, какие станции уже открыты и когда заработают остальные.

17 станций и более 43 километров: как строится изумрудная ветка метро

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Первый участок Троицкой линии метро открыли 7 сентября 2024 года. Он состоит из четырех станций: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». С «Новаторской» можно пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ).

28 декабря 2024 года открылись еще три станции: «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская».

21 июня 2025 года был осуществлен технический пуск четырех новых станций: «ЗИЛ», «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская». Длина нового участка «Новаторская — ЗИЛ» равна 9,7 километра. Открыть участок для пассажиров планируют ко Дню Москвы — 6 сентября.

Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных в Москве — ее длина составит более 43 километров с 17 станциями. Кроме того, именно эта ветка будет самой протяженной за МКАДом. Она протянется от станции «ЗИЛ» в Даниловском районе до Троицка, обеспечив жителей округа скоростным рельсовым транспортом. Путь до центра Москвы сократится на 30–40 минут. Ожидается, что до 2030 года ветка дойдет до Троицка.

По данным сайта мэра Москвы, в настоящий момент проектируют еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Какие станции расположены на Троицкой линии метро

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Из 17 станций изумрудной ветки в эксплуатацию уже введены семь. На «Новаторской» можно пересесть на БКЛ, а на станции «Новомосковская» организуют пересадочный узел на Сокольническую линию.

Станции «ЗИЛ» и «Крымская» будут пересадочными на одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК). На станции «ЗИЛ» также появится пересадка на Бирюлевскую линию метро, с «Академической» можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию.

Вагоны и рельсы Троицкой линии метро

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Проходка тоннелей будущей линии выполняется по традиционной для Московского метрополитена технологии — с устройством двух однопутных тоннелей диаметром в шесть метров. Перевозят пассажиров самые современные составы — «Москва-2024». В них есть климатические системы с обеззараживанием воздуха, широкие двери, сквозной проход через весь состав, USB и Type-C разъемы.

В первые годы эксплуатации обслуживать поезда новой линии будет электродепо «Замоскворецкое», а затем — «Столбово». В 2029–2030 годах планируется завершить строительство депо «Троицкое».

Оформление станций Троицкой линии метро

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Традиционно столичное метро уделяет много внимания дизайну станций и каждую делает уникальной. Так, тематика станции «Новаторская» посвящена московским окнам — их символизируют светодиодные светильники в углублениях в виде перспективного кессона оранжевого цвета.

Архитектурно-художественное оформление станции «Университет Дружбы Народов» выполнено в спокойной и мягкой цветовой гамме. Над эскалаторным спуском и в пешеходном переходе размещена тематические мозаики из стекла, выполненные в фирменной цветовой гамме РУДН. Первая посвящена студентам, вторая представляет собой композицию на тему дружбы народов.

Проект станции «Генерала Тюленева» удостоен премии в сфере архитектуры и градостроительства. При проектировании станции был успешно решен ряд сложных задач, связанных с интеграцией в городскую среду, обеспечением комфорта и безопасности пассажиров, а также созданием уникального и запоминающегося архитектурного облика. Оформление выполнено в современной эстетике с применением динамических косых линий и асимметричной композиции. Над эскалатором разместили панно из перфорированного алюминиевого листа с изображением генерала Ивана Владимировича Тюленева, полного георгиевского кавалера и Героя Советского Союза, имя которого и носит новая станция.

На станции «Тютчевская» акцентом стали колонны на платформе, которые позволяют увидеть металлоконструкции и инженерные сети. Сочетание стекла с металлом и природным камнем в оформлении платформы отражает эстетику экспрессионизма, придавая образу станции дополнительные контрастность и динамику. Одним из главных украшений объекта также стали разбросанные по платформе строки из стихотворений Федора Тютчева.

Станция «Корниловская» оформлена в желтом, оранжевом и бордовом тонах. Путевые стены украшены элементы разного формата, напоминающие яркую осеннюю листву московских скверов. Подвесной потолок выполнен из алюминиевых панелей с заглубленными светильниками, а наземный вестибюль имеет форму лепестка, окруженного колоннадой.

Дизайн станции «Коммунарка» выполнен в стиле авангард. Металлические кольца и цветовые акценты на потолке придают конструкции динамику. Колонны в центре платформы отделаны шлифованными листами из нержавеющей стали.

Станция «Новомосковская» оформлена в стиле биотек с преобладанием зеленого цвета, который отсылает к расположенным поблизости паркам. Особенность платформенной части — большепролетная кессонированная конструкция свода, формирующая легкое и светлое пространство.