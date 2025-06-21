Власти Москвы осуществили технический пуск 4 новых станций Троицкой линии метро

Осуществлен технический запуск нового участка Троицкой линии московского метро. Шаг стал последним на этапе подготовки к открытию станций для пассажиров, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина участка «Новаторская — ЗИЛ» равна 9,7 километров. Откроются четыре новые станции — «ЗИЛ», «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская». Собянин надеется, что они запустятся для пассажиров ко Дню Москвы.

Со станции «ЗИЛ» можно будет пересесть на МЦК и Бирюлевскую линию метро, на «Академической» на Калужско-Рижскую линию, на «Крымской» на МЦК, а на «Новаторской» уже функционирует пересадка на БКЛ.

Добираться до центра Москвы можно будет на 10-15 минут быстрее. Время нахождения в пути от «Новаторской» БКЛ до МЦК снизится практически в два раза.

Новый отрезок Троицкой линии значительно улучшит транспортную доступность для Донского, Нагорного, Даниловского, Академического, Гагаринского, Ломоносовского районов, а также Котловки. Добираться до метрополитена будет быстрее и ближе для 600 тыс. жителей российской столицы.