Белый песок и вид на ракетный полигон: во сколько обойдется отдых в КНДР?

Турэксперт Мухина: путевка с активностями на 8 дней в КНДР стоит 150 тыс рублей

Гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина рассказала, во сколько обойдется отдых в КНДР, сообщает «Газета.ru» .

Как отметила эксперт, на новом курорте «Вонсан-Кальма» отели не предоставляют туристам отдых по системе «все включено». Тем не менее, курорт она называла достойным. Пляж тянется в длину на 5 км, песок белый, морская вода теплая, отели предоставляют трехразовое питание.

«Я посещала этот курорт — инфраструктура позволяет провести комфортабельный отдых. На курорте есть все необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, развлекательные центры, игровые автоматы», — отметила Мухина.

По информации от турэксперта, средняя стоимость путевки в Северную Корею на человека на 8 дней составит 150 тыс. рублей. В данную стоимость входят перелет туда-обратно из Владивостока, проживание, питание 3 раза в день, программа экскурсий, страхование и визирование. Мухина рекомендовала рассмотреть данное место для отдыха.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Он находится на полуострове Кальма, а его площадь составляет 2,5 кв. км. Более того, на территории городка расположены 54 отеля, рестораны, СПА и развлекательные центры. Одним из явных преимуществ места называют чистые пляжи. Любителей экзотики может впечатлить вид на ракетный полигон.