РИАМО - 8 мар. Экономические санкции против России оказались сильнее, чем можно было ожидать. Хотя Россия остается автономной за счет доходов от экспорта нефти и газа, в Германии экономика может значительно снизиться, сообщает «ИноТВ».

Как заявил экономист Даниэль Штельтер, введение экономических санкций против РФ в любом случае нанесет вред самой Германии.

«В конечном итоге есть два варианта того, что может произойти: плохой и очень плохой», – заявил Штельтер.

Он подчеркнул, что в Германии может начаться стагфляция – рост цен на фоне экономического застоя. Из-за инфляции в ФРГ может возникнуть серьезная проблема с продовольствием, так как на Россию и Украину приходится около 25% мирового экспорта пшеницы.

При этом ситуация может стать еще тяжелее, если Германия решится на бойкот российских нефти и газа.

«Если мир решит бойкотировать российскую нефть и газ, мы получим двухзначный уровень инфляции и наша экономика значительно просядет. А Германия пострадает серьезно, потому что ее зависимость от России сверхпропорционально высока», – добавил экономист.

Он подчеркнул, что из-за экономических санкций может сложиться ситуация, когда Китай будет поставлять больше технологий в Россию, а та в свою очередь будет в больших объемах отправлять сырье.

В январе и феврале 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,5% в годовом выражении и достиг 26,43 млрд долларов. В 2021 году между странами был установлен рекордный товарооборот в размере 146,88 млрд долларов.

Ряд европейских стран, а также США и Япония ввели экономические санкции в отношении России. Эти меры стали реакцией на проведение спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.

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