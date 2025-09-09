Невролог рассказала, как облегчить симптомы осенней депрессии

Полностью предотвратить сезонное аффективное расстройство невозможно, но правильный режим сна, питания, прогулки и физическая активность могут помочь легче пережить осеннюю депрессию, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«К сожалению, нет способа со 100% гарантией предотвратить развитие сезонной депрессии. Но если контролировать свое состояние и заметить тревожные симптомы на ранней стадии, можно попытаться облегчить их и переждать депрессивный период. Выбраться из него поможет полезная и здоровая рутина», – сказала Демьяновская.

Она добавила, что важно следить за режимом питания, заставлять себя вовремя ложиться спать и просыпаться в одно время.

«Нужно стараться побольше быть на свежем воздухе, ходить пешком. По возможности заниматься спортом и найти занятие по душе. Даже 15-минутные танцы помогут повысить уровень эндорфинов — нейромедиаторов, которые повышают настроение, снижают тревожность и уровень стресса», – отметила врач.

Демьяновская уточнила, что за симптомами осенней депрессии могут скрываться соматические заболевания.

«Например, слабость и повышенная утомляемость часто указывают на недостаток витаминов и анемию — заболевание, которое развивается из-за дефицита железа и витаминов группы В. Так что стоит обратиться к терапевту — он назначит лабораторные анализы и поможет выяснить причины плохого самочувствия», – заключила специалист.