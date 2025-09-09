Названы главные признаки осенней депрессии

Заподозрить сезонное аффективное расстройство (осеннюю депрессию) можно, если каждую осень и зиму появляется апатия, подавленность, тяга к вредной еде и бессонница, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит и чувствует себя подавленным даже без видимых причин. Он теряет интерес к занятиям, которые недавно приносили удовольствие, быстро устает, но при этом не может заснуть», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что внезапная тяга к вредной еде и набор веса осенью и зимой тоже могут говорить о сезонном аффективном расстройстве.

«В тяжелых случаях могут возникнуть самоуничижение и даже суицидальные мысли. Особенно сильно сезонной депрессии подвержены люди с повышенной тревожностью, биполярным расстройством, посттравматическим синдромом и другими нарушениями психики», — отметила специалист.