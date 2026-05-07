сегодня в 13:44

5-летний мальчик в Ленобласти выпил наркотик, который забыла его мать

Мать-наркоманка в Ленинградской области оставила бутылку с запрещенным веществом на видном месте, а ее нашел и выпил пятилетний сын. Сейчас его пытаются спасти врачи, сообщает Mash на Мойке .

Инцидент произошел в квартире в Янино. 29-летняя мать накануне принимала наркотики, а после забыла бутылку с остатками запрещенного вещества на столе.

На нее наткнулся пятилетниий малыш. Он выпил синтетический наркотик и получил токсическое отравление. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать мальчика призналась полиции, что постоянно принимает запрещенные вещества. Ранее она уже была осуждена за оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

