сегодня в 07:18

Российские средства ПВО сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны с 23:00 8 сентября до 07:00 9 сентября ликвидировали 31 беспилотник ВСУ. БПЛА были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

15 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем. Семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Три беспилотника сбили над Курской. По два БПЛА ВСУ ликвидировали над Крымом и Краснодарским краем.

По одному беспилотнику противника уничтожили над Тамбовской и Воронежской областями.

Вечером 8 сентября ВСУ атаковали Донецк и Макеевку в ДНР. Они использовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» и беспилотники самолетного типа.