ВСУ нанесли удары по Донецку и Макеевке дронами-ракетами «Паляница»

Украинские вооруженные силы осуществили комбинированную атаку на Донецк и Макеевку. Для ударов были задействованы новые реактивные дроны-ракеты «Паляница», а также беспилотные летательные аппараты самолетного типа, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Всего по населенным пунктам было выпущено не менее 20 беспилотников, причем большинство из них составляли именно «Паляницы». Представители оперативных служб отметили, что атака имела комплексный характер с применением различных типов БПЛА.

«Это были реактивные дроны-ракеты „Паляница“», — сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что в Макеевке Донецкой Народной Республики погиб минимум один человек после удара ВСУ. Удар пришелся по многоквартирному дому, после чего начался пожар.