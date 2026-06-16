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Воробьев: шесть человек пострадали в Подмосковье из-за атаки украинских дронов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за ночь и утро над Московской областью уничтожили 86 дронов ВСУ. Предварительно, в результате атаки пострадали шесть человек.

«На всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Четверо мужчин получили ранения в поселке Случайный в Электростали. Двоих из них доставили в больницу. В Электростали на проспекте Ленина обломки дрона повредили МКД — пострадало остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

В микрорайоне Парковый в Котельниках пострадал 57-летний мужчина. В деревне Цибино в Воскресенске 13-летняя девочка получила колото-резаную рану левого бедра. В деревне Григорово Раменского округа огонь охватил кровлю двухэтажного кирпичного дома.

В деревне Дурыкино Солнечногорска фрагменты дрона повредили остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке поврежден фасад административного здания.

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