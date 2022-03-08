РИАМО - 8 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексе мер, направленных на поддержку жителей страны и отечественного бизнеса в сложных реалиях экономических санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон стал ответом на попытки западных стран повлиять на действия России путем жестких санкций. Очередной пакет против РФ ввели после начала спецоперации в Украине.

Инициатива направлена на защиту национальных интересов от недружественных действий иностранных государств и организаций.

Новый закон затронул страхование, социальные доплаты, пенсионное обеспечение, градостроительную политику, права юрлиц и ИП, здравоохранение, кредитование и другие сферы.

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