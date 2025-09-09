Москвичи могут купить два помещения для бизнеса в районе Крылатское

Столичные власти выставили на продажу два коммерческих помещения в западной части Москвы. Их разрешено использовать практически для любых видов бизнеса. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Предприниматели могут принять участие в торгах по продаже 2 помещений в Крылатском для организации практически любого бизнеса. Вся информация о лотах доступна на Инвестиционном портале Москвы, где город публикует перечень объектов недвижимости для юридических и физических лиц. Площадь помещений составляет 126,1 и 615,1 кв. м. Прием заявок на участие в аукционах завершится 11 и 15 сентября, а торги пройдут 23 и 24 сентября», — рассказал Кирилл Пуртов.

Объекты недвижимости находятся по следующим адресам: ул. Крылатская, д. 45, к. 1 и Рублевское шоссе, д. 70, к. 2. Более просторное помещение расположено на втором этаже, другое — на первом. Оба подключены ко всем необходимым коммуникациям: электро-, водоснабжению и канализации. Для участия в торгах потребуются регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество. Раздел «Торги Москвы» столичного Инвестиционного портала содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. Процедура торгов проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».