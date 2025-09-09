Жителям России до 1 октября нужно определиться с формой получения соцподдержки

Жители РФ, имеющие право на получение федеральных льгот и мер соцподдержки, должны определиться с формой получения таких услуг до 1 октября. Она может быть натуральной или денежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Соцфонда России, попавший в распоряжение СМИ.

Под первой формой подразумевается выдача лекарств, медизделий, путевок на отдых в санаторий. Также натуральной считается бесплатный проезд в электричках, междугородном транспорте к месту прохождения лечения, а затем домой.

Если россиянину такие услуги не требуются, он может попросить выплатить вместо них деньги. Если отказаться от всех видов соцподдержки, то ежемесячно будут перечислять 1 728 рублей.

В СФР добавили, что можно поменять услуги полностью или частично. Так, россиянин может сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него. При этом, можно отказаться от медикаментов. Вместо их выдачи будут выплачивать деньги.

Для выбора нужно до 1 октября подать заявление в СФР через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ. Необходимо указать способ получения всех услуг из набора. Выбранный вариант будет функционировать до следующего года до тех пор, пока человек не подаст новое заявление.