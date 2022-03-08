РИАМО - 8 мар. Размер новых выплат семьям с невысокими доходами будет напрямую зависеть от прожиточного минимума в конкретном регионе. Сумма будет варьироваться от 6 до 12 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе», - рассказал Котяков в интервью «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к женщинам в честь 8 Марта сообщил о введении новых выплат семьям с детьми.

Поддержка полагается небогатым семьям с детьми от 8 до 16 лет. Оформление начнется с 1 апреля, а первые выплаты придут уже в мае.

Путин заявил, что все пенсии и социальные выплаты в РФ будут индексироваться по плану>>