РИАМО - 6 мар. Инфляция в Москве вторую неделю подряд составляет около 0,4%, что на 0,1 п. п. меньше, чем по стране. При этом в городе отметили снижение цен на ряд продовольственных товаров, сообщает «Вечерняя Москва».

С 19 по 25 февраля не было выявлено резкого роста стоимости продовольственных товаров по сравнению с предыдущей неделей. Также на несколько ряд позиций цена уменьшилась. Например, вареная колбаса стала стоить на 1,1% меньше, рис — 0,6% и картофель — 0,4%.

В аналитическом центре Москвы отметили, что в январе текущего года стоимость овощей выросла по сравнению с декабрем на 6,5%. А это на 2,5 п. п. меньше, чем в среднем в январе за последние 6 лет.

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