«Пари НН» выпустил спецформу для привлечения внимания к проблеме домашнего насилия

Футбольная команда «Пари Нижний Новгород» выпустила специальный комплект формы с яркими узорами. По словам гендиректора клуба Давида Мелика-Гусейнова, таким образом «Пари НН» решил привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, сообщает pravda-nn.ru .

На майках изображена ручная вышивка цветов. В свежей экипировке нижегородская команда уже отыграла матч против столичного «Спартака».

Акция была организована в партнерстве с Нижегородским женским кризисным центром. Мелик-Гусейнов обратил внимание, что проблема домашнего насилия актуальна как для России, так и для всего мира.

«И если хотя бы одна чья-то поднятая рука вдруг зависнет, молнией вспомнятся наши цветы, значит мы добились цели. Если вы знаете про такие ситуации, тоже не бойтесь, сообщите об этом полиции», — заявил гендиректор «Пари НН».

Он добавил, что жертвам домашнего насилия необходимо оказывать поддержку и помощь.

Сейчас комплекты новой формы нижегородской команды уже поступили в продажу. Часть от вырученных средств пойдет на спонсирование общественных организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.