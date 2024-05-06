В Москве нашли тело экс-председателя совета директоров «Норникеля»
«МК»: известный банкир Филипьев найден мертвым в московской квартире
В Москве компетентные органы устанавливают обстоятельства смерти 69-летнего бизнесмена, бывшего председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева, пишет «МК».
Известного банкира нашли без сознания в квартире в Голиковском переулке днем 5 мая. По адресу обнаружения Филипьева вызвали скорую помощь, но врачи оказались бессильны.
Кто именно нашел банкира, не уточняется. Причина его смерти устанавливается компетентными специалистами.
Ранее в Ростове-на-Дону нашли тело кулачного бойца по прозвищу Воля. Родственники начали беспокоиться, что не могли до него дозвониться, вскрыли квартиру и обнаружили его мертвым.