В Москве нашли тело экс-председателя совета директоров «Норникеля»

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Известного банкира нашли без сознания в квартире в Голиковском переулке днем 5 мая. По адресу обнаружения Филипьева вызвали скорую помощь, но врачи оказались бессильны.

Кто именно нашел банкира, не уточняется. Причина его смерти устанавливается компетентными специалистами.

Ранее в Ростове-на-Дону нашли тело кулачного бойца по прозвищу Воля. Родственники начали беспокоиться, что не могли до него дозвониться, вскрыли квартиру и обнаружили его мертвым.