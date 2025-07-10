Купальские забавы устроили жители мкр Красный Электрик Богородского округа

7 июля отмечается народный праздник — День Ивана Купалы. История праздника связана с языческим днем летнего солнцестояния. Изначально он отмечался 21 июня. Затем дата празднования несколько раз смещалась, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Традиции праздника связаны с верой в магические свойства воды, огня, цветов и трав. В ночь на Ивана Купалу собирали росу, которая считалась волшебной. Также в этот день разводили костры и прыгали через них, чтобы очиститься купальским огнем.

Жители и гости мкр. Красный Электрик тоже решили окунуться в атмосферу волшебства и традиций на праздновании Дня Ивана Купалы.

С большим удовольствием в празднике принял участие депутат округа Олег Пушенок, курирующий данный населенный пункт. Дети и взрослые с большой радостью принимали участие в различных забавах: водили хороводы, плели венки из полевых цветов, с азартом соревновались в организованных народных играх.

Особое оживление у детворы вызвали купальские обливания. Дети от души наплескались в прохладной воде, зарядившись энергией лета.

Такие мероприятия помогают сохранить связь с нашими корнями, прикоснуться к богатой культуре и традициям предков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.