В Ростове-на-Дону умер кулачный боец Александр Коломыцев

Кулачный боец Александр Коломыцев по прозвищу Воля скончался у себя в квартире в Ростове-на-Дону, сообщает SHOT .

Перед смертью он прилетел домой из Москвы для операции на руке. Ночевал Коломыцев в своей квартире один. На следующий день обеспокоенные родственники вскрыли дверь после того, как несколько часов не могли дозвониться до него. Тогда и нашли тело.

Коломыцев является чемпионом РФ по К-1 и ММА, чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Он начал заниматься кулачными боями пару лет назад, выиграл Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. У него идеальная статистика: четыре победы, поражений нет.

Последние годы боец тренировался у легендарного Тараса Кияшко.

У Коломыцева остались трое детей.

Прощание со спортсменом состоится 3 мая по адресу: Ростов-на-Дону, улица Писательская, 46. Похоронят Коломыцева в Астрахани.