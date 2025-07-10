Более 500 деревьев и кустарников высадят на улицах Шатуры и Рошаля

Для озеленения городов Подмосковья закупили саженцы березы, спиреи, липы, рябины, яблони, барбариса, ели и кизильника. Накануне на проспекте Ильича в Шатуре, возле «Юности» специалисты подготовили все для их посадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные работы велись на территории вокруг пруда на Академической. Здесь высадили четыре вида деревьев и кустарников.

«Живу в этом районе и часто гуляю здесь с детьми. У нас здесь в основном лиственная растительность, а теперь появились туи. Я очень рада. Теперь главное — за ними ухаживать и вовремя поливать», — поделилась жительница Шатуры Юлия Воробьева.

Скоро саженцы появятся в Шатуре на улицах Жарова, Строителей, Спортивной, Энергетиков, а также на бульваре Мира и проспектах Ильича и Борзова.

В Рошале — на улицах Химиков, Советской и Урицкого.

Деревья и кустарники также высадят на Советской в поселке Мишеронский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.