Еще 35 жизненных ситуаций добавят на «Госуслуги»

В 2025 году на «Госуслугах» для физических лиц и бизнеса добавят 35 новых «жизненных ситуаций». Например, появятся планирование и рождение детей, поддержка сограждан за рубежом, сервис «Мой питомец», в котором будет находиться информация о домашних животных и их здоровье, иные сервисы, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Главные сервисы «Жизненные ситуации» уже были утверждены подкомиссией по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. До конца 2025 года будут добавлены 35 новых «жизненных ситуаций».

Среди них ожидается приобретение недвижимости, получение опеки, отправка документов в суд в электронном формате, дистанционное участие в заседаниях с веб-камерой, поступления в техникумы и колледжи, запись на секции и детские кружки, оздоровление детей, отдых, оформление социального обслуживания, волонтерство, отправка на диспансеризацию.

Через «Госуслуги» вскоре можно будет решать вопросы, связанные с оружием, запуском бизнеса, открытием ИТ-компании и бизнеса в области транспорта. Еще на портале получится оформлять налоговый вычет, взаимодействовать с нотариусом, обращаться за помощью к юристу, справляться с иными сложными ситуациями.

В аппарате вице-премьера отметили, что сервисы «Жизненные ситуации» — следующий этап предоставления государственных услуг. Сначала россияне стояли вживую в очередях в разные ведомства. Потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. Затем обращаться за ними стало можно через МФЦ или на «Госуслугах». На портале подобных услуг и сервисов уже более 1,6 тыс. Для более простой ориентации их объединяют в формате «жизненных ситуаций», чтобы получать документы комплексно за короткий срок и в одном месте.