Штаб украинского батальона полностью дезертировал в одном из подразделений ВСУ в Сумской области. Была продемонстрирована его недееспособность, рассказали ТАСС источники в силовых структурах РФ.

150-е бригады оказались небоеспособны в Сумской области.

В одном из подразделений сбежал весь штаб батальона. Поле боя покинул даже командир.

Ранее один из националистических батальонов ВСУ был разгромлен в Бессаловке в Сумской области Украины. Его уничтожение открывает путь к освобождению региона.