Китай планирует закупать газ в Канаде
Китайская энергетическая компания Sinopec с 2028 года планирует ежегодно закупать 1,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) у канадской Pembina Pipeline, сообщает Lenta.ru.
Как пишет агентство Reuters, источником поставок должен стать строящийся завод Cedar LNG. Его ежегодная мощность составляет 3 млн тонн СПГ.
В статье отметили, что будущий завод является совместным проектом канадской компании Pembina и индийской Haisla First Nation. Проект оценивается в 4 млрд долларов. При этом китайская компания планирует не только закупать СПГ, но и получить долю в данном проекте.
Из материала следует, что Cedar LNG станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде и позволит снизить экспортную зависимость о США. Также завод позволит обеспечить прямой доступ канадского газа на азиатские рынки.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия согласилась продавать Китаю газ по стоимости, которая на 28% ниже расценок для европейских покупателей. Соглашения о дисконте с Пекином будут действовать до 2027 года.