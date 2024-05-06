Китай планирует закупать газ в Канаде

Как пишет агентство Reuters, источником поставок должен стать строящийся завод Cedar LNG. Его ежегодная мощность составляет 3 млн тонн СПГ.

В статье отметили, что будущий завод является совместным проектом канадской компании Pembina и индийской Haisla First Nation. Проект оценивается в 4 млрд долларов. При этом китайская компания планирует не только закупать СПГ, но и получить долю в данном проекте.

Из материала следует, что Cedar LNG станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде и позволит снизить экспортную зависимость о США. Также завод позволит обеспечить прямой доступ канадского газа на азиатские рынки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия согласилась продавать Китаю газ по стоимости, которая на 28% ниже расценок для европейских покупателей. Соглашения о дисконте с Пекином будут действовать до 2027 года.