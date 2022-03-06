РИАМО - 6 мар. В России буду недоступны сервисы платежей Apple Pay и Google Pay для банковских карт Visa и Mastercard, сообщается на сайте ЦБ РФ.

При этом пользователи карт данных платежных систем могут использовать стандартную контактную или бесконтактную оплату банковскими картами в полном объеме на всей территории РФ.

Еще для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона можно использовать мобильный платежный сервис Mir Pay. Он ставится на телефон с Android. На сегодняшний день с данной системе можно подключить карты «Мир» уже свыше 80 отечественных банков.

Также средства граждан на картах Visa и Mastercard будут сохранены, а сами карты продолжат функционировать в России.

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны стран Запада из-за начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим власти страны разрабатывают меры для смягчения эффектов от введенных ограничений.

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