РИАМО - 6 мар. Клиенты российских банков, у которых есть карты Visa и Mastercard, могут быть спокойны за свои деньги. Средства будут сохранены, а карты продолжат функционировать в стране, сообщает Газета.ru.

Как сообщили в Центробанке, карты будут работать внутри РФ в штатном режиме до истечения их срока действия. Операции по российским картам обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт. Поэтому санкции на них не влияют.

С помощью указанных карт можно будет расплачиваться в магазинах, переводить деньги и совершать операции в банкоматах.

При этом трансграничные переводы через карты Visa и Mastercard в скором времени станут недоступны — также будет ограничен доступ к оплате покупок в зарубежных онлайн-магазинах.

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